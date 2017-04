Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

F1: Hamilton, gara da chi l'ha visto GP di Cina dominato da Lewis Hamilton. Vittoria mai in discussione per il pilota Mercedes che ha mantenuto la leadership dal via fino alla bandiera a scacchi. Secondo Vettel che in avvio ha azzardato con le slick su asfalto umido e poi ha completato una bella rimonta con un sorpasso super su Ricciardo: la Ferrari ha confermato di essere competitiva. Terzo gradino del podio per Verstappen partito 16°. Quinto Raikkonen davanti a Bottas. Botto per Giovinazzi.

>