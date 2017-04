Facebook

F1, Hamilton fa felici i fan cinesi Di monoposto in pista se ne sono viste ben poche nel venerdì della F1 in Cina e allora Lewis Hamilton ha deciso di ringraziare i tifosi presenti non solo con un saluto. Il pilota inglese della Mercedes ha attraversato la pista "durante" le libere 2 e ha lanciato cappellini e altri gadget autografati ai fan che lo acclamavano in tribuna. Gran manico ma anche re delle pubbliche relazioni. >