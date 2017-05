Facebook

F1, Hamilton dice 44 Sesta pole della stagione su sette per Lewis Hamilton. A Montreal, sede del GP del Canada di F1, l'inglese della Mercedes con il tempo di 1'14"393 è stato inavvicinabile per tutti, a partire da Rosberg, secondo a tre decimi. Qualifiche agrodolci per la Ferrari: Raikkonen ha ottenuto il terzo tempo, mentre Vettel è stato costretto al 15° posto per un problema nel Q1. Dietro al finlandese, Bottas (Williams) e le Lotus di Grosjean e Maldonado. Per Hamilton si tratta della pole numero 44 in carriera. >