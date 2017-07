Facebook

F1: Halo obbligatorio Rivoluzione in Formula 1: dal 2018, nel prossimo campionato mondiale, ogni monoposto sarà dotata del dispositivo Halo, la protezione frontale per la testa del pilota. Lo ha deciso la FIA durante lo Strategy Group Meeting andato in scena a Ginevra, in Svizzera, e che ha visto per la prima volta la partecipazione di tutte le scuderie. Bocciato lo "scudo", il simil parabrezza che Vettel aveva testato a Silverstone sulla Ferrari. >