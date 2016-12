Facebook

F1, guai Ferrari a Barcellona Non comincia nel migliore dei modi la seconda sessione di test prestagionali a Barcellona per la Ferrari. Kimi Raikkonen chiude la giornata in quarta posizione col tempo di 1'24"836 su gomme medie, ma nel primo pomeriggio la sua vettura accusa un problema al cambio, poi risolto. La Mercedes di Rosberg è un fulmine e stampa 1'23"022 su soft, a sorpresa si rivede nelle prime posizioni anche Fernando Alonso, terzo con 1'24"735. >