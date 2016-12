Facebook

F1, Grand Chelem di Rosberg a Baku Dominio di Nico Rosberg nel GP Europa, ottava prova del Mondiale di F1. Sul tracciato di Baku, in Azerbaigian, il tedesco della Mercedes ha ottenuto la quinta vittoria stagionale, precedendo la Ferrari di Vettel e la Force India di Perez e allungando in classifica. Avrebbe meritato il podio Raikkonen, quarto dopo 5" di penalità per taglio di corsia. Gara sofferta per Hamilton, incapace di andare oltre il quinto posto davanti a Bottas (Williams). >