F1: GP storico a Monaco Monaco si prepara al GP di Formula 1 in programma la prossima settimana. Nel weekend appena passato c'è stato il classico appuntamento con le vetture storiche. In pista tanti ex campioni con le monoposto che hanno fatto la storia: da Eddie Irvine a Mika Hakkinen passando per Riccardo Patrese.

