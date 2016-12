Facebook

F1, GP Messico: vittoria per Rosberg, disastro Ferrari Nico Rosberg vince il GP del Messico precedendo Lewis Hamilton e Valtteri Bottas nella domenica più nera dell'anno per la Ferrari. Sebastian Vettel infatti si ritira per un incidente su suo errore, dopo una gara caratterizzata anche da una foratura, un testacoda e tante imprecisioni. K.O. anche Kimi Raikkonen, partito dall'ultima fila e costretto a lasciare la gara dopo un contatto con Bottas. E ora Rosberg scappa nel mondiale: è a + 21 su Vettel. >