F1, GP Messico: Rosberg in pole, Vettel 3° dietro Hamilton Nico Rosberg beffa ancora una volta Lewis Hamilton, strappandogli la pole al GP del Messico. Il tedesco chiude le qualifiche in 1:19.480, rifilando un distacco di 188 millesimi al campione del mondo. Terzo Sebastian Vettel su una Ferrari in forma: il poleman è a soli 370 millesimi. Male invece Kimi Raikkonen: per problemi ai freni e la sostituzione del cambio sarà penalizzato di cinque posizioni e, qualificatosi 15°, partirà dal fondo della griglia. >