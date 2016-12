Facebook

F1, GP di Spagna: Vettel, giro della pista in bicicletta Tutto pronto a Barcellona in vista del GP di Spagna, quinta prova del Mondiale che andrà in scena nel weekend. Le squadre sono arrivate al circuito del Montmelò, dove Vettel ha subito effettuato in bicicletta un giro di ricognizione della pista.