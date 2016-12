Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

F1, giovedì in pista a Montecarlo Come da tradizione, la F1 è scesa in pista al giovedì per le prime sessioni di prove libere del GP di Monaco. Uno spettacolo nello spettacolo, che ogni anno richiama ai lati della strada, sui terrazzi e a bordo degli yacht, appassionati, ma anche tanti vip.