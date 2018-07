Facebook

F1 Germania: trionfa Hamilton, la pioggia tradisce Vettel Lewis Hamilton vince il GP di Germania e torna in testa al mondiale di F1. Il britannico della Mercedes ha trionfato al termine dell'ennesima gara pazza, condizionata soprattutto dalla pioggia caduta nel finale e che ha tradito la Ferrari di Vettel, finito a muro mentre era in testa. Lewis ha ora 17 punti di vantaggio su Seb in classifica iridata. Sul podio con lui anche l'altra Mercedes di Bottas e l'altra Rossa di Raikkonen. >