Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

F1, Ferrari: show a Milano in Darsena - Le foto "Con questa Ferrari possiamo vincere". Sebastian Vettel saluta così le migliaia di tifosi arrivati ai Navigli di Milano per ammirare dal vivo la Ferrari di Formula 1 e i suoi piloti in azione in occasione dello spettacolo del F.1 Milan Festival 2018, per rendere accessibile a tutti, in città, lo show della F.1 e fare da traino al GP d'Italia a Monza, nel week end. >