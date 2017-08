Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

F1, Ferrari sempre protagoniste nei test di Budapest Sebastian Vettel è stato il più veloce nella sessione mattutina della seconda giornata di test di Formula 1 sul circuito dell'Hungaroring. Il tedesco leader del Mondiale ha completato 40 giri alla guida della Ferrari SF70H e fermato il cronometro su 1:17.124. Secondo tempo per Lando Norris su McLaren (1:17.894) davanti alla Rossa di Kimi Raikkonen (1:18.237): 20 i giri all'attivo del finlandese che ha preceduto Carlos Sainz su Toro Rosso (1:18.850). Positiva la prestazione di Rober Kubica, tornato per la prima volta al volante di una monoposto con la stessa configurazione di quelle in gara al Mondiale. Il polacco ha completato 74 giri e fatto registrare con la Renault RS17 il settimo tempo in 1:19.681. Nono l'italiano Luca Ghiotto su Williams (1:20.414). >