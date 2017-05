F1, ecco le monoposto con numeri e nomi più grandi

Gorka Izaguirre ha vinto l’ottava tappa del Giro d’Italia, la Molteffa-Peschici. Lo spagnolo, in sella alla Movistar, ha tagliato il traguardo per primo, staccando l’azzurro Giovanni Visconti , secondo. Terzo Luis Leon Sanchez dell’Astana. Settimo posto per Vincenzo Nibali. Classifica invariata per quanto riguarda la maglia rosa: Bob Jungels resta in testa nonostante il tentativo di allungo di Landa, poi ripreso dal gruppo.