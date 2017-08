Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

F1, doppietta Ferarri in Ungheria: impresa Vettel Vittoria preziosa e sofferta per Sebastian Vettel in Ungheria. Nonostante alcuni problemi allo sterzo, il tedesco della Ferrari ha vinto davanti a Raikkonen, che è riuscito a proteggere il compagno di squadra. Bottas chiude terzo, Hamilton quarto.