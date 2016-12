Facebook

F1, Daniel Ricciardo con barba da cowboy in Texas C'è tensione in casa Red Bull in queste settimane: il team vincitore di otto titoli mondiali tra il 2010 e il 2013 ancora non sa quali motori monterà nella prossima stagione. Mercedes? Ferrari? Renault dopo una clamorosa retromarcia? O magari Honda? Chi però non perde il suo tradizionale sorriso è Daniel Ricciardo, che in occasione del GP di Austin si è presentato in Texas con un nuovo look e tanto di barba stile cowboy. L'aria americana sembra piacere non poco al 26enne di Perth, che si è anche divertito per un giorno a vestire i panni del 'paninaro', lavorando in un tipico food track a stelle e strisce. >