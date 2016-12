Casco d'Oro per Rosberg

F1, che scontri a Sochi

Dopo l'incidente pauroso di Carlos Sainz, sono arrivati altri due botti spettacolari a Sochi in gara 1. Al giro 1 Ericsson con la Sauber è finito sopra la Force India di Hulkenberg, mentre Grosjean ha sbattuto violentemente contro le barriere. Per fortuna niente conseguenze per il francese della Lotus.

