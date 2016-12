Facebook

F1, Bottas svetta nei test di Barcellona La Williams di Valtteri Bottas chiude al comando la seconda giornata di test a Barcellona, seconda sessione di prove in vista del Mondiale di F1. Il finlandese chiude con 1'23"261 beffando di oltre tre decimi la Mercedes di Hamilton, ma con una mescola più morbida. Solo gomme medie invece per la Ferrari di Sebastian Vettel, che termina al quarto posto ma con ben 151 giri percorsi. Problemi sin dal mattino invece per il motore Ferrari della Haas. >