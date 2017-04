Facebook

F1, Bottas in pole in Bahrain Valtteri Bottas conquista a sorpresa la pole position nel Gran Premio del Bahrain. Il finlandese brucia tutti e chiude in 1'28''769, frantumando il record della pista. Secondo ad appena 23 millesimi il compagno di team Lewis Hamilton, per una prima fila tutta Mercedes. Deve accontentarsi della terza piazza Sebastian Vettel, che gira quasi mezzo secondo più lento e si mette alle spalle la Red Bull di Ricciardo. Quinto Kimi Raikkonen, sesto Verstappen.