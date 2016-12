Facebook

F1, anche a Barcellona è sempre Mercedes Dopo quattro pole in altrettante gare, Lewis Hamilton abdica. A Barcellona, sede del GP di Spagna di F1, è Nico Rosberg a strappargli il miglior tempo in qualifica, chiudendo davanti a tutti in 1'24"681. L'inglese è secondo a poco più di due decimi. Seconda fila per la migliore delle Ferrari, quella di Vettel, terzo appena davanti alla Williams di Bottas. Solo settima l'altra Rossa di Raikkonen, dietro alle Toro Rosso di Sainz e Verstappen. >