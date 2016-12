Facebook

F1, Alonso prende sole durante le qualifiche in Brasile La tua McLaren ti abbandona durante il Q1? Nessun problema per Fernando Alonso. Il pilota spagnolo approfitta del sole brasiliano e si gode un po' di tintarella prima di rientrare ai box. La simpatica gag è andata in onda durante le qualifiche del GP di Interlagos, con l'ex ferrarista costretto a fermarsi a bordo pista e poi sulla sedia di un commissario a godersi qualche istante di relax. Quindi, passaggio sul podio insieme a Button. Ma alla Honda saranno contenti? "Siamo passati veramente a un metro dal podio io e Jenson, ci siamo guardati e ci siamo detti: non siamo mai stati così vicini al podio quest'anno, meglio fare una foto qui. La frustrazione è logica: in Messico non ho potuto fare la gara, qui in qualifica. E' un momento difficile, cerchiamo di imparare per non ripetere questi errori l'anno prossimo. La macchina è da primi 3/4 posti in griglia, il motore invece è troppo giovane, serve tempo per migliorare performance e affidabilità", ha detto Alonso. >