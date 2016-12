Facebook

F1, a Sochi la sfida tra Mercedes e Ferrari è bagnata Nonostante l'intoppo del gasolio in pista e della pioggia battente, a Sochi si è regolarmente aperto il weekend del GP di Russia di F1. Il tracciato della città olimpica ospita il nuovo capitolo della lunga sfida tra Mercedes e Ferrari. Con la speranza che il duello si accenda in qualifica e in gara.

