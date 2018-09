Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

F1, a Monza ride solo Hamilton Lewis Hamilton vince il GP d'Italia e allunga in testa al mondiale di F1. La doppietta Ferrari in qualifica si è trasformata in un incubo per le Rosse: Vettel è stato vittima di un incidente al via proprio con Hamilton, che lo ha costretto a una rimonta dall'ultimo al 4° posto. Raikkonen si è arreso al "lavoro sporco" di Bottas, dovendosi accontentare del 2°. Ora Lewis è a + 30 da Seb in classifica. >