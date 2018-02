Facebook

Ecco la nuova McLarens MCL33: è arancio papaia Il vento aveva già tolto i veli alla nuova McLaren, svelandone il colore: arancio papaia. Ora la presentazione ufficiale. Eccola, la nuova MCL33 per il Mondiale 2018, la prima McLaren in 52 anni che avrà un motore Renault. Livrea completamente rinnovata, ispirata dai colori arancio papaia e blu della prima McLaren che ha corso in Formula 1 50 anni fa. I piloti per il 2018 saranno Fernando Alonso e il belga Stoffel Vandoorne. >