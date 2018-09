Facebook

Che paura per Ericsson! Incidente spaventoso per Marcus Ericsson durante le Libere 2 del GP d'Italia. Il pilota svedese era appena partito per il suo primo giro lanciato quando ha perso il controllo della monoposto in fondo al rettilineo di partenza, probabilmente a causa di un ritardo nella chiusura del DRS. Uno schianto avvenuto a oltre 300 km/h, che ha letteralmente disintegrato la vettura. Ericsson, fortunatamente, è uscito totalmente illeso dall'abitacolo. >