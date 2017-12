Facebook

C'è un ombrellone in pista! Curioso incidente ad Abu Dhabi durante le Libere 3: il forte vento che soffiava sull'isola di Yas ha trascinato in pista un ombrellone, probabilmente staccatosi da una delle tante terrazze che circondano il circuito degli Emirati Arabi. La direzione gara ha imposto la virtual safety car per permettere ai marshal di rimuovere l'ingombro, tra le facce stupite e i team radio divertiti di molti piloti. >