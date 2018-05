Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Bentornato Robert! Kubica di nuovo al volante di una F1 in un weekend di gara a oltre 7 anni di distanza dall'ultima volta (GP di Abu Dhabi del 2010). Il polacco è salito a bordo della Williams per le Libere 1 al Montmelò, prendendo il posto di Sirotkin: 19° tempo per lui, davanti al compagno di scuderia Lance Stroll.