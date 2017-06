Facebook

Baku, GP pazzo Gara entusiasmante a Baku con Ricciardo che ha approfitatto degli inconvenienti degli avversari per tagliare per primo il traguardo. GP dai mille colpi di scena con tre safety car e pure una bandiera rossa. Seconda posizione per Bottas che ha sorpassato in volata il sorprendente Stroll (Williams). Vettel 4° penalizzato con un stop and go. Beffato Hamilton 5° costretto a un pit stop in più. Out Raikkonen. >