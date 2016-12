Facebook

Alonso, che sfida a Pieres! Fernando Alonso ha approfittato della trasferta ad Interlagos per fare tappa in Argentina e prendere parte a una gara piuttosto curiosa. Il pilota di Formula 1, a bordo di una Bugatti d'epoca, ha sfidato il fuoriclasse del polo Facundo Pieres, in sella al suo cavallo. La strana corsa, organizzata da Chandon, si è tenuta su un circuito di 140 metri in un Owners Club alle porte di Buenos Aires. >