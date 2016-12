Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Alfa Romeo, quando il Biscione correva in Formula 1 E' dalla fine degli anni '80 che l'Alfa Romeo è fuori dal circus di Formula 1. L'ultima sua apparizione, come fornitore di motori, nel 1987 con la sfortunata Ligier, collaborazione interrotta ancora prima che il campionato iniziasse. Sergio Marchionne sogna il suo ritorno in pista: "E' incredibile come il marchio Alfa Romeo resti nel cuore della gente. Stiamo pensando a un suo ritorno, come nostro competitore, alle corse, alla Formula 1", ha detto. ll Biscione, scuderia in cui fu coinvolto anche Enzo Ferrari, fu realmente attivo in Formula 1 dal 1950 al 1985, e come fornitore di motori fino al 1988. Le uniche vittorie della scuderia sono datate 1950 con Nino Farina sulla 158 e 1951 con la 159 di Juan Manuel Fangio. In totale ha collezionato 110 gran premi, 10 vittorie, 12 pole position, 26 podi. >