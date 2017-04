Facebook

Acquaplaning Giovinazzi: altro schianto Weekend da dimenticare per Antonio Giovinazzi in Cina. Dopo l'incidente di sabato nelle qualifiche, l'italiano della Sauber è andato a sbattere contro le barriere anche in gara. Il terzo pilota Ferrari ha perso il controllo della sua vettura per acquaplaning in pieno rettilineo al giro 4. Safety car in pista per i numerosi detriti.

