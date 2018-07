Facebook

F1, clamoroso in Germania: Vettel a muro Incredibile colpo di scena nelle fasi finali del Gp di Germania. Complice la pioggia, mentre era al comando della gara, Sebastian Vettel nel giro 52 esce di pista, andando a sbattere irrimediabilmente contro le barriere. Un errore clamoroso del pilota tedesco, che spiana la strada ad Hamilton non solo per il successo del Gp, ma anche per la classifica piloti. >