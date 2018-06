Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Xoana esalta Messi: "Ti amo, sei un grande" In passato ha avuto una notte d'amore con Leo Messi nemmeno tanto indimenticabile, ma Xoana Gonzalez - ora felicemente sposata - si è lasciata tutto alle spalle e fa un tifo sfegatato per la Pulce e l'Argentina. L'ex coniglietta di Playboy ha assistito in tv alla vittoria contro la Nigeria che è valsa gli ottavi, indossando la maglia del numero 10 che contro gli africani ha segnato il primo gol e giocato un grande primo tempo. "Per questo che ti amo, se un grande" ha postato sui suoi seguitissimi profili social. >