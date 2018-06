Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Victoria Lopyreva: "Golovin andrà alla Juve" Dopo aver vinto il titolo di Miss Russia ed eletta Ambasciatrice del Mondiale 2018, Victoria Lopyreva veste i panni dell'esperta di mercato. "Aleksandr Golovin andrà alla Juventus - ha svelato la modella e attrice -. Penso che sia pronto per questa esperienza. Per noi russi è una grande opportunità avere un giocatore in un campionato top come la Serie A". "Lì migliorerà e quindi la nostra Nazionale sarà ancora più forte, per questo sono felice che vada alla Juve", ha aggiunto. >