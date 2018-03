Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Valentina Allegri, cartolina in bikini dal Messico In questi giorni papà Allegri sfida in campo il freddo e la neve con la sua Juve e intanto Valentina, figlia del tecnico bianconero, si gode il sole, il caldo e il mare. La primogenita del mister, infatti, sta pubblicando sui social numerosi scatti dal Messico, per l'invidia e la gioia dei suoi numerosi follower. Fisico e forma sempre al top per la 22enne, sempre seguitissima su Instagram. >