Sol Perez, la conturbante ex di Exequiel Palacios Finito nel mirino del Real Madrid, molto presto probabilmente lo vedremo anche in Europa. Intanto Exequiel Palacios, 20enne centrocampista del River Plate, fa strage di cuori in Argentina. Una sua ex è la conturbante ex meteorina Maria Sol Perez, che ha troncato in agosto la relazione con il calciatore quando è venuta a sapere che aveva già una fidanzata. >