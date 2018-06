Facebook

Neymar segna, la sorella Rafaella sviene Il 2-0 del Brasile contro il Costa Rica è stato vissuto come una liberazione dai tifosi verdeoro. Ma per la sorella di Neymar l'emozione è stata talmente forte che, dopo il gol di O Ney, è svenuta in tribuna, ferendosi al braccio. Una brutta disavventura, che ancora una volta conferma però il grande legame tra i due. >