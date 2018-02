Facebook

Nereida Gallardo: "CR7 non è gay." In una intervista a Vanity Fair, Nereida Gallardo, ex fidanzata di Cristiano Ronaldo, respinge le indiscrezioni sulla presunta omosessualità del portoghese che circolano da anni. "Cristiano gay? Quando stava con me no, te lo posso assicurare" ha detto l'ex infermiera che in passato ha usato parole al veleno dopo essere stata scaricata. "A letto si crede un dio, ma dopo una volta si addormenta". >