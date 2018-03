Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Megan Taylor Lilley ha stregato Calvert-Lewin Grande protagonista del Mondiale Under 20 della scorsa estate, Dominic Calvert-Lewin ha fatto gol anche in amore. Al fianco del 20enne attaccante dell'Everton, infatti, c'è da oltre un anno la splendida Megan Taylor Lilley, come lui originaria di Sheffield.