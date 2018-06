Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Leo Messi e Antonella Roccuzzo, amore al capolinea? Leo Messi compie 31 anni e dopo l'amara sconfitta contro la Croazia ai Mondiali di Russia 2018 ci pensa la moglie Antonella Roccuzzo a fornire un "assist" speciale alla stella dell'Argentina. Insieme ai figli Thiago (5 anni), Mateo (2) e Ciro (tre mesi), la compagna della Pulce ha voluto rendere pubblici gli auguri e l'amore per il marito anche via sociale, consapevole forse di potergli dare una spinta in più per superare il momento difficile in campo. Così ha pubblicato un messaggio su Instagram, accompagnato da una serie di fotografie della famiglia, scrivendo "Felice compleanno Amor, ti vogliamo tanto bene !!! Grazie per avermi reso la donna più felice del mondo e per la famiglia che abbiamo formato. Sei il nostro più grande TESORO. Ti auguro di essere felice oggi e SEMPRE, amore", accompagnando il tutto con tanti cuoricini. Chissà che per Leo queste parole non si trasformino nel primo vero assist per un Mondiale più felice. >