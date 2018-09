Facebook

Leno non gioca? Lo consola Sophie In queste prime uscite il manager dell'Arsenal Unai Emery continua a preferirgli l'esperto Petr Cech e Bernd Leno non può fare altro che aspettare la sua occasione in panchina. Intanto a consolarlo ci pensa la sua splendida fidanzata, la 21enne Sophie Christin.