Lady Ginola dà alla luce una bambina Due anni fa ha rischiato di morire per un arresto cardiaco, ora David Ginola, ex fuoriclasse del calcio francese, a 51 anni assapora la gioia di diventare papà per la terza volta. La fidanzata Maeva Denat, modella e attrice francese di 22 anni più giovane e già madre di una bambina, ha dato alla luce martedì una bimba. >