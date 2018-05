Facebook

Lady de Vrij, nuova wag nerazzurra Tra qualche settimana i tifosi potranno ammirare in campo Stefan de Vrij, arrivato a parametro zero dalla Lazio, e alzando gli occhi verso la tribuna rimarranno a bocca aperta per la fidanzata del difensore olandese, la bella Doina Turcanu, modella moldava conosciuta a Roma che lo seguirà nella sua avventura milanese. >