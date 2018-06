Facebook

Karius si consola tra le braccia di Daniella Loris Karius, dopo le papere nella finale di Champions League, ha deciso di rilassarsi a Bora Bora. Secondo la Bild il portiere del Liverpool, che verrà ricordato per i due incredibili errori di Kiev, sarebbe in compagnia di una sua nuova fiamma: Daniella Grace, 27enne ex di Cristiano Ronaldo. Segni particolari? Alta, magra e bionda. Come le recenti conquiste del numero 1 tedesco, accostato nei mesi scorsi a bellezze come Pamela Reif, Annelie Alpert a Ianthe Rose. >