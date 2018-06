Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Karina Jelinek pizzicata con Aguero Nuova fiamma per il Kun Aguero? Secondo il portale Bolavip, l'attaccante argentino è stato pizzicato in atteggiamenti intimi con Karina Jelinek, splendida modella sua connazionale, durante un party privato organizzato dal fratello a Buenos Aires prima della partenza per i Mondiali di Russia 2018.