Eugenie Bouchard hot per Sports Illustrated Anche se i risultati sul campo da tennis sono abbastanza mediocri, le luci dei riflettori della moda continuano ad illuminare la stella di Eugenie Bouchard. Per la seconda volta di fila, la splendida tennista canadese ha posato per "Sport Illustrated Swimsuit Issue", edizione speciale della rivista statunitense. Una bellezza da lasciare senza fiato... >