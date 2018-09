Facebook

Belén Roca adora i calciatori Rivelazioni hot per Belén Roca, ex concorrente del "Grande Fratello" in Spagna. "Ho avuto incontri sessuali con alcuni calciatori - ha svelato in un'intervista alla rivista 'Primera Línea' -. Si impegnano moltissimo durante i rapporti. Sono giovani, sono belli e possono portarti in vacanza in posti stupendi. Perché non dovrebbero piacermi?". "Sono stata con un giocatore del Siviglia, uno del Betis, uno del Barcellona e uno del Real Madrid...", ha aggiunto. >