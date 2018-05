Facebook

Ashlyn Singh, passione per il green Ashlyn Singh è una modella americana originaria dell'Oregon che si è trasferita da piccola a Las Vegas e ora vive a Cabo San Lucas, in Messico. Già testimonial per diversi brand tra cui Hersey’s, Express Clothing, Verizon Wireless, Crest, Tirefly’s, Playstation, Transact, Mason Medical, Best Humidors, la 34enne Ashlyn ha anche posato per Playboy. Tra le sue passioni quella per il golf. >