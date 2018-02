Facebook

Alicia, corpo e cervello da urlo Tanto bella quanto intelligente. Alicia Verrando, fidanzata del calciatore del Manchester City Bernardo Silva, ha addirittura due lauree. La prima l'ha conseguita alla California State University in Business Internazionale, la seconda, invece, l'ha ottenuta in “Business Administration and Management”, quando già si era trasferita in Francia dove è nato l'amore con il nazionale portoghese quando lui giocava nel Monaco e lei si occupava di marketing per il club monegasco. >